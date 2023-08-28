Тираж почтовой марки равен 500 тысяч экземпляров.

"Укрпочта" 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, выпустит новую благотворительную почтовую марку "Вечная память!".

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, с сегодняшнего дня, 28 августа, в почтовом маркете открывается предзаказ на марковый лист.

При этом средства, вырученные от продажи марок, пойдут на поддержку семей военнослужащих, погибших, защищая Украину.

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Отмечается, что тираж почтовой марки равен 500 тысяч экземпляров. Номинал - U составляет 12 грн, что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого листа весом до 50 г в пределах Украины. Плюс 3 грн, что является дополнительным номиналом, предназначенным для отчисления на благотворительные цели.

Также к почтовой марке выпущен конверт "Первый день".

"Укрпочта" - последние новости

18 августа стало известно, что украинцы, которые ранее получали пенсии и социальные выплаты в "Укрпочте", смогут забирать средства заграницей. Тогда сообщалось, что проект пока охватывает пенсионеров, находящихся в Польше. Но со временем услуга расширится и на другие страны.

Также украинский почтовый оператор ко Дню Независимости презентовал специальный почтовый выпуск "Украина - мать", равный тиражу в 600 тысяч экземпляров.

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