Тираж почтовой марки составляет 1 млн 075 тыс. экземпляров.

Акционерное общество "Укрпочта" официально вводит в обращение почтовую марку "Служба безопасности Украины", которая является финальным выпуском героической серии Слава Силам обороны и безопасности Украины!".

"Как обещали, запустили в продажу в наших отделениях и онлайн финальную марку в серии "силы безопасности и обороны Украины" - "Служба безопасности Украины". Все фотографии с погашения по всей стране после обеда, а всем хорошего дня и ждем вас у нас!",- сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

Отмечается, что тираж почтовой марки – 1 млн 075 тыс. экземпляров. Номинал марки - F, соответствующий тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины. Количество марок в листе - 5 + 1. К марке выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и художественная карточка. Выпуск осуществлен при содействии Службы безопасности Украины.

Видео дня

Почтовые наборы "Служба безопасности Украины" уже можно приобрести в отделениях почтового оператора по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.

Марки во время войны

В апреле 2022 года "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль, иди...!". Эти слова сказал украинский пограничник с острова Змеиный, когда оккупанты приказали ему сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным и соствил 1 миллион экземпляров.

16 июня стало известно о том, что "Укрпочта" одержала победу в премии "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

30 июня 2023 года в годовщину освобождения острова Змеиный акционерное общество "Укрпочта" ввело в обращение благотворительную почтовую марку "Главное управление разведки Министерства обороны Украины".

12 июля 22023 года в "Укрпочте" запустили предпродажу новой марки "Истребители зла" в честь боевых самолетов-истребителей F-16. Тираж благотворительной марки равен 600 тысячам экземпляров.

24 июля 2023 года стало известно о том, что легендарная почтовая марка "Русский военный корабль, иди ...!" получила гран-при премию международной филателистической художественной премии "Азиаго" в Италии.

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