Тираж марки равен 600 тысяч экземпляров.

"Укрпочта" ко Дню Независимости презентует специальный почтовый выпуск "Украина-мать". Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в Telegram.

"На почтовой марке в интерпретации художницы Зинаиды Кубар изображен известный каждому украинцу величественный монумент, возвышающийся на Печерских холмах Киева и являющийся одним из самых высоких в мире (102 м, скульптор Василий Бородай)", - говорится в сообщении.

Тираж марки равен 600 тысяч экземпляров. Номинал марки - U (12 грн), равный стоимости отправки неприоритетного простого письма до 50 г в пределах Украины.

Видео дня

Отмечается, что в почтовом выпуске "Украина-мать": марковый лист, конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и открытки. Украинцы уже могут предзаказать почтовый выпуск в интернет-магазине компании.

"Укрпочта": последние новости

26 июля "Укрпочта" официально ввела в обращение почтовую марку "Служба безопасности Украины", которая оказалась финальным выпуском серии " Слава Силам обороны и безопасности Украины!".

Также 28 июля стало известно, что "Укрпочта" планирует выпустить марку в честь украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию в Италии из-за провокации россиянки. Украинская спортсменка тогда отказалась пожать руку сопернице из РФ, которую одержала победа.

4 августа в Донецкой области погасили очередную военную марку -"Истребители зла", которая была посвящена военным самолетам истребителям F-16 в украинском небе.

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