Во фронтовые зоны поезда почти не курсируют.

Вооруженные силы Украины продолжают противостоять российским оккупантами. На севере, востоке и юге страны точатся бои, из-за чего возникают проблемы с передвижением транспорта, в частности, поездов. Как именно сейчас обстоят дела с функционированием вокзалов и ЖД-сообщением, рассказала "Укрзализныця".

Ее представители опубликовали в официальном Telegram-канале карту с актуальными данными. Здесь можно увидеть, где работают вокзалы и присутствует сообщение. Во фронтовую зону рейсы не проводятся из-за активных боевых действий. На юге это линия Николаев, Херсон, Мелитополь, на севере — Чернигов, Нежин, Ромны, Сумы, а на востоке – Изюм, Бахмут, Волноваха, Мариуполь. Отдельно стоит отметить, что в Краматорск, Лиман и Славянск поезда курсируют, хотя они находятся неподалеку от фронтовой линии.

"Укразализныця" также сообщила, что прицепит два дополнительных вагона к поезду №67 Киев — Варшава. В них будут перевозить детей с инвалидностью. Рейс отправится сегодня, в 19:13.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

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