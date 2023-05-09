София Теплая отжалась от пола в тройной гимнастической складке лишь на одних руках 21 раз за 30 секунд.

Девочка-каучук из Одесской области София Теплая во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщила мать девочки Марина Теплая, которая является также тренером дочери.

В частности, 12-летняя София установила мировой рекорд по отжиманию от пола в тройной гимнастической складке на руках. Теплая-младшая таким образом отжалась 21 раз за 30 секунд.

"В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, также - одно отжимание на 16 раз, как оказалось, было не полным. Но, даже, 21 раз - это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз", - рассказывает мать рекордсменки.

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В целом ребенок может отжаться так около 40 раз.

Как отмечается, София - самая молодая украинка и первый ребенок в нашей стране, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. Это - уже второй мировой рекорд маленькой акробатки.

Что известно о Софии теплой

В феврале 2022 года в Милане (Италия) цирковая акробатка из города Подольск Одесской области София Тепла установила мировой рекорд - за 10,49 секунды преодолев 20 метров contortion roll - прогиб тела назад до того момента, пока ноги не коснутся головы.

В марте 2018 года в возрасте 7 лет девочка установила национальный рекорд по наибольшему количеству акробатических элементов - менее чем за 4 минуты она сделала 111 уникальных акробатических элементов.

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