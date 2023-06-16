Когда медики отказались лечить мужчину, дезинфицировать рану он имел возможность только благодаря другим заключенным.

Украинский политзаключенный Владимир Якименко в российской исправительной колонии в знак протеста порезал вены, но ему не только не оказали соответствующую помощь, но и отправили в штрафной изолятор.

Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что Якименко, который осужден по сфабрикованному делу из-за его проукраинской позиции к 15 с половиной годам лишения свободы, подвергается издевательствам со стороны сотрудников исправительной колонии №4 российского города Пугачев.

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"Пленника заставляют шить форму для военных РФ за 12 рублей (почти 6 гривен) в месяц", - написал омбудсмен.

За отказ мужчину несколько раз отправляли на вахту. Также ему запрещали звонить своему адвокату.

"В знак протеста Владимир порезал себе вены. Квалифицированной медпомощи ему не оказали, только забинтовали руку и отправили в ШИЗО", - сообщил Лубинец.

Вскоре у мужчины повысилась температура, но даже элементарного – жаропонижающих лекарств – он не получил.

"Владимиру лишь меняли окровавленные бинты и упекали обратно в камеру. И так в течение почти недели", - отметил уполномоченный.

Он добавил, что об этом сообщила жена Якименко Алена.

"Впоследствии медики вообще отказались лечить Владимира. Лишь благодаря другим заключенным мужчина имел возможность дезинфицировать рану. Несмотря на то, что рана начала заживать, у него онемели три пальца и часть руки возле запястья", - сообщил Лубинец.

Он обращает внимание мирового сообщества, что антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины носит системный характер. Россия продолжает дерзко нарушать международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию, в соответствии с которой непредоставление медицинской помощи приравнивается к пыткам и пыткам.

Омбудсмен напомнил, что в начале февраля в российских застенках умерли двое крымских политзаключенных – Джемиль Гафаров и Константин Ширинг. У них обоих были проблемы со здоровьем, и им обоим не помогли.

"Международное сообщество должно активизировать усилия для давления на Россию, для немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины!", - подчеркнул Лубинец.

История политзаключенного Якименко

Как сообщал УНИАН, таксист и активист "Автомайдана" Владимир Якименко из Херсонской области активно помогал украинской армии на Донбассе и крымчанам, которые в 2014 году покидали полуостров из-за российской оккупации.

В июне 2017 года российские силовики задержали его на административной границе с оккупированным Крымом и обвинили в транспортировке наркотиков.

В первые дни Якименко пытали, чтобы получить признание.

Впоследствии подконтрольный Кремлю "суд" в Крыму заключил его в тюрьму на 15,5 лет. Якименко этапировали в колонию в город Пугачев Саратовской области России.

По словам жены Якименко, после суда его также продолжать пытать.

В декабре 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Якименко не оказывают надлежащей медицинской помощи из-за боли в животе, ключицы и проблем с зубами, а работники колонии применяли к нему физическое насилие.

В феврале 2020 года Денисова заявила, что администрация российской тюрьмы угрожает Якименко изнасилованием, давит на него психологически и не оказывает медицинской помощи.

23 апреля 2021 года жена Якименко сообщила, что на него прекратили осуществлять психологическое и физическое давление, однако продолжают не оказывать медицинскую помощь. В частности, администрация колонии не позволяет передавать Якименко необходимые лекарства, аргументируя это тем, что он не работает в колонии как другие осужденные.

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