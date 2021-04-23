По словам женщины, на Якименко перестали осуществлять психологическое и физическое давление, однако продолжают не оказывать медицинскую помощь.

Жена украинского политзаключенного Владимира Якименко, которого незаконно осудили и удерживают в российской колонии, рассказала об условиях его содержания и о состоянии его здоровья.

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Как сообщила Елена Якименко, после первого визита консула Украины в РФ Сергея Диризы, который состоялся в прошлом году, и сообщений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Денисовой на ее мужа перестали оказывать психологическое и физическое давление.

"Возможно, это связано с тем, что сразу после всех этих событий в колонии сменили начальника", - предполагает она.

По словам Якименко, состояние здоровья ее мужа остается прежним - улучшений нет.

"Очень беспокоит выбитое во время допросов плечо, и хронический гастрит дает о себе знать. Но мы уже точно знаем, что лечить там никто никого не будет... Там кроме обезболивающего больше ничем не лечат", - отметила она.

Жена политзаключенного сообщила, что администрация колонии не разрешает передавать Якименко необходимые лекарства, аргументируя это тем, что он не работает в колонии как другие осужденные.

Она рассказала, что в одном бараке с ее мужем находятся еще около 150 человек.

"Условия после ремонта, который сделали заключенные за свой счет, более или менее нормальные. Правда, в зимний период очень холодно..., а вещи, которые мы передавали, забрали. Но, как говорит муж, это все цветочки по сравнению с СИЗО в Крыму, где всю зиму у них не было даже стекол на окнах, в камере все покрывалось льдом, и в дополнение к этому там были клопы и блохи", - рассказала Якименко.

По ее словам, в колонию также запретили передавать медицинские маски, несмотря на необходимость соблюдения карантина во время пандемии.

"В прошлом году, когда у них начали болеть, намеренно в столовой задерживали всех, чтобы скорее все переболели. Это был страшный период. Каждую минуту просили Бога, чтобы все было хорошо. К счастью..., муж выздоровел", - отметила женщина.

Она также подчеркнула, что никакой связи с семьями политзаключенных Украинская власть не поддерживает, несмотря на их многочисленные акции под зданием Офиса президента, письменные обращения и призывы к коммуникации.

Якименко отметила, что срок заключения ее мужа по сфабрикованному делу истекает только в конце 2032 года, поэтому семья очень надеется на вероятный обмен заключенными между Украиной и РФ.

Заключение Владимира Якименко: что известно

Таксист и активист "Автомайдана" Владимир Якименко из Херсона активно помогал украинской армии на Донбассе и крымчанам, которые в 2014 году покидали полуостров из-за российской оккупации.

В июне 2017 года российские силовики задержали его на админгранице с оккупированным Крымом и обвинили в транспортировке наркотиков.

В первые дни Якименко пытали, чтобы получить признание.

В дальнейшем подконтрольный Кремлю "суд" в Крыму заключил его на 15,5 лет.

Якименко этапировали в колонию в город Пугачев Саратовской области РФ.

По словам жены Якименко, после суда его также продолжали пытать.

В декабря 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Якименко не предоставляют должной медицинской помощи из-за боли в животе, ключице и проблем с зубами, а работники колонии применяли к нему физическое насилие.

В феврале 2020 года Денисова заявила, что администрация российской тюрьмы грозит Якименко изнасилованием, давит на него психологически и не предоставляет медицинской помощи.

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Автор: Антонина Доломанжи