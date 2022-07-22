Сегодня посол США Бриджит Бринк передала для нужд ГСЧС Украины защитную одежду и спасательный инструмент Weber.

Посол США Бриджит Бринк передала для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины защитную одежду и спасательный инструмент Weber, общей стоимостью около 22 млн грн.

Как сообщает ГСЧС, эта помощь поступила в рамках сотрудничества украинской Службы спасения с Агентством США по международному развитию (USAID) и проектом "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления" (ГОВЕРЛА).

Передавая помощь, посол подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки будут оставаться с Украиной столько времени, столько потребуется для полной победы над РФ.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в ответ поблагодарил Бринк и весь американский народ за беспрецедентную помощь. Он отметил, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям имеет один из самых высоких уровней доверия в украинском обществе, и это вполне заслуженно, ведь спектр ее работы чрезвычайно широк – от разминирования территорий до эвакуации гражданского населения, разборки завалов уничтоженных в результате вражеских обстрелов зданий и тушения масштабных пожаров, вызванных враждебной агрессией на самых разнообразных объектах инфраструктуры, например, нефтебазах, химических предприятиях и тому подобное.

По словам главы ГСЧС Сергея Крука, служба нуждается во все большем и большем количестве спасательной техники, ведь масштабы помощи, которую оказывает ГСЧС в самых разнообразных сферах преодоления последствий российской агрессии, растут.

"Поэтому я от себя лично и от всей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям искренне благодарен в вашем лице президенту Байдену, Конгрессу Соединенных Штатов, всему американскому народу за мировое лидерство в поддержке нашего государства, за вашу четкую позицию. Мы благодарны за поддержку ГСЧС. Могу заверить, рядовые пожарные прекрасно осознают уровень вашей помощи, осознают, что без поддержки наших партнеров службе спасения было бы во стократ труднее ликвидировать последствия вражеской агрессии и со временем, после нашей победы, создавать в Украине новое безопасное пространство", - подчеркнул глава ГСЧС.

Ранее в ЕС анонсировали новую помощь для Украины.

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