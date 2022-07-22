Отмечается, что 490 миллионов направят на поставку Киеву военной техники.

Стало известно, на что потратят 500 миллионов евро нового транша помощи Украине от Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что 490 миллионов направят на поставку Киеву военной техники, а на оставшиеся 10 миллионов закупят горючее, средства индивидуальной защиты и аптечки.

Как заявил высокий представитель ЕС Жозеп Борель, "Евросоюз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины в ее борьбе за свободу и независимость":

"Украине нужно больше оружия; мы его предоставим. В этом контексте страны-члены ЕС согласились мобилизовать 5-й транш военной помощи в размере 500 миллионов евро, что увеличивает общую сумму военной поддержки Вооруженных сил Украины до 2,5 миллиарда евро".

Ранее Борель предложил одобрить в рамках Европейского фонда мира пятый транш военной помощи Украине в размере дополнительных 500 миллионов евро со словами:

"Россия пытается уничтожить Украину и украинскую нацию и одновременно начинает глобальный кризис продовольствия и энергетический кризис. Министры единодушно согласились с необходимостью продолжать решительно выступать на стороне Украины".

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