Не в последнюю очередь это связано с агрессивным отношением к беженцам в соцсетях со стороны тех, кто остался, отмечает социолог.

Сейчас вернуться в Украину из-за границы планирует лишь треть беженцев, не в последнюю очередь это связано с негативным отношением к ним в соцсетях со стороны тех, кто остался. Такое мнение высказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в комментарии РБК-Украина.

"Уже сейчас две трети из 6-7 миллионов беженцев планируют получить гражданство стран, в которых находятся, то есть вернуться планирует только треть, примерно 2 миллиона. Но к тем 4-5 миллионам, которые останутся, поедут мужчины, которые сейчас не имеют права эмигрировать", - отмечает он.

В то же время он отметил, что отношение к беженцам более агрессивное в социальных сетях, чем в репрезентативных опросах. В соцсетях часто можно встретить обвинения в том, что беженцы за рубежом "наслаждаются Европой", пока те, кто остался страдают от атак и заявления о том, что "если выехали, пусть там и остаются". Однако соцопросы показывают, что подавляющее большинство украинцев (85-90%) имеют нейтральное или положительное отношение к беженцам за рубежом, отмечает Паниотто.

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В то же время он отмечает, что отношение разное к разным категориям беженцев: лучше всего - к матерям с детьми, хуже всего - к мужчинам до 60 лет.

Сейчас существуют потенциальные линии напряженности, которые могут быть в дальнейшем использованы врагом, предупреждает социолог. Поэтому формирование позитивного отношения к беженцам крайне важно для сохранения человеческого ресурса Украины.

Демографическая ситуация в Украине

Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, только 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться, а два года назад речь шла о 74%.

А директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова предупредила, что после войны в Украине будет стареющее население и нехватка рабочей силы. По ее словам, причиной этого также является то, что многие украинцы за рубежом боятся того, что после возвращения домой люди не будут доброжелательными по отношению к ним.

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