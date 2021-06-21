По словам девушки, она много где побывала благодаря своей работе, на ее счету - 21 страна.

На условиях полной анонимности журналисты отыскали девушку, для которой эскорт – это не просто слово.

Читайте такжеВ Турции задержали украинок за голую фотосессию на яхте - СМИ (видео)Она несколько лет занимается этим и неплохо зарабатывает. "Украинские сенсации" узнали, что помогает ей быть желанной и как обычным девушкам попасть в эту индустрию.

По паспорту она - Юлия, однако клиенты знают ее по имени Ярослава. По ее словам, она много где побывала благодаря своей работе, на ее счету - 21 страна.

Как рассказала Ярослава, последний клиент у нее был в Италии, он заплатил 1,2 тыс. долл. плюс билеты и проживание, виза.

Кроме того, девушка призналась, что планирует сделать пластическую операцию ради своей профессии - увеличить грудь.

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Автор: Ольга Робейко