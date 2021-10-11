Карина Жосан сообщила радостную новость.

Украинская модель Карина Жосан вышла замуж за своего возлюбленного. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram.

На церемонии бракосочетания Карина появилась в белом платье длины миди с корсетом, который оголял зону декольте. Дополнила она свадебный образ лодочками на высоком каблуке и яркими украшениями. Ее жених надел черный костюм и белую рубашку.

На снимках пара выглядит очень счастливой. В подписи к фото Жосан отметила, что взяла фамилию мужа - Ошер. При этом девушка не расскрыла ни имени мужа, ни чем он занимается.

"Мистер и миссис Ошер", - написала Карина.

Карина Жосан - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018". С 16 лет она работает профессиональной моделью в Азии и Европе. Работала моделью за рубежом (Китай).

Также она является популярным блогером. В Instagram на нее подписаны 1,2 млн людей. Карина китайский язык, на котором может свободно разговаривать.

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Автор: Диана Могилевич