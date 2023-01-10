Украинский миллиардер внес залог в размере один миллион евро.

Экс-нардеп, украинский миллиардер Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи. Он отмечается в полицейском участке.

Как пишет "Украинская правда", Жеваго запретили покидать территорию материковой Франции.

"Жеваго внес залог. Проживает в Куршевеле. Понедельник - среда - пятница отмечается в участке. Не может покидать материковую Францию", - информирует издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин прокомментировал решение суда выпустить Жеваго под залог.

Дело Жеваго и его задержание во Франции

15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады III–VIII созывов, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В бюро напомнили, что 27 сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов данного финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Жеваго был задержан 27 декабря 2022 года в Куршевеле (Франция).

4 января 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск против Жеваго о возмещении убытков банка "Финансы и кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Иск будет рассматривать Хозяйственный суд Киева.