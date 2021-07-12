На стоимости арбузов сказались неблагоприятные погодные условия, из-за которых некоторым фермерам приходилось полностью пересеивать бахчу.

На рынках Украины уже заканчивается сезон черешни и начали появляться первые арбузы ранних сортов. В этом году сезон арбузов начался почти на две недели позже, чем в 2020 году. Помимо этого, цена на бахчевые увеличилась почти в три раза.

О ситуации с ценами на арбузы сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сезон арбузов в этом году начался почти на две недели позже из-за неблагоприятных погодных условий, отмечают эксперты. Весенние дожди и град нанесли серьезный ущерб урожаю бахчевых культур. Некоторые фермеры были вынуждены заново пересеивать поля.

"На сегодняшний день реализацию арбузов ведут единичные производители из Херсонской области. Цены на первые партии арбузов озвучиваются на уровне 9-12 грн/кг ($0,33-0,44/кг), что в среднем в 2,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщают фермеры.

Читайте такжеЗа границей украинское масло два раза дешевле: сколько стоят продукты в Польше и Чехии (фото)Высокая цена арбузов - результат ограниченного количества урожая. На рынке довольно мало аграриев, которые продают ранние арбузы. К примеру, в прошлом году в этот период арбузы стоили от 3 до 5 гривен за килограмм, бахчевые были представлены в большом количестве, из-за чего цены активно снижались.

Массовый выход местных арбузов на рынок в этом году ожидается после 20 июля. Если говорить о снижении цен на бахчевые, то ожидать более низкой стоимости на арбузы стоит в середине августа. На этот период приходится пик сезона грунтового арбуза.

Однако, как отмечают эксперты, в этом году не стоит рассчитывать на большое снижение цен. Арбузы едва ли существенно подешевеют, так как аграриям приходилось пересеивать поля, что привело к убыткам.

Ранее УНИАН сообщал о том, стоит ли украинцам ждать снижения цен на черешню. Оказалось, что несмотря на избыток урожая продавцы уступать в стоимости не готовы.

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Автор: Полина Кузенко