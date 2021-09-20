Свою вину Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию, а украиснкий МИД называет приговор противоправным.

В Министерстве иностранных дел Украины считают осуждение в Беларуси украинца Михаила Ференца к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, и умышленное повреждение имущества, несправедливым и противоправным.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, комментируя сегодняшний приговор суда Заводского района Минска.

"При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным.

"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска", - отметили в МИД.

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В ведомстве дело Ференца называют очередным примером белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси.

"Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференца. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - говорится в сообщении.

В МИД Украины в очередной раз призвали власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества.

Протесты в Беларуси - справка УНИАН

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.

Автор: Тамара Отовская