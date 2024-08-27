Президент отметил, что с людьми нужно общаться.

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, но "без принуждения". Об этом он сказал во время своей пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость", отвечая на вопрос о создании Министерства единства и о том, что он якобы обращался к западным партнерам с просьбой посодействовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста.

"Никто не имел такой вызов: как вернуть 7,5 миллионов человек... У нас 10,8 миллионов пенсионеров. И если мы не вернем 7,5 и не выведем из тени всех налогоплательщиков - у нас серьезный вызов: как кормить наших пенсионеров", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украине нужно вернуть взрослое население, детей, студентов.

Видео дня

"Без принуждения. Сделать все условия, чтобы они хотели это сделать. С ними надо общаться. Я знаю, что есть процент людей, которые просто не могут найти работу, - отметил президент. - Прежде всего это касается Польши и Германии, где большинство наших украинцев".

По его мнению, такое Министерство единства является очень важным:

"Сегодня нам нужно наработать политику для этой институции и принять это решение осенью".

Говоря о возвращении мужчин, глава государства отметил, что "политически это не очень выгодно - внутри тех или иных государств сказать, что "мы отправляем украинцев домой" и "для нас это очень дорогостояще - поддерживать их".

"Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что "президент обратился с просьбой вернуть украинцев". Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения, - сказал он. - Я за то, чтобы они приехали. Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь. При условии их решения".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что с началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллионов рабочих мест.

"Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП. Сегодня, для того, чтобы поддерживать наших военных, мы должны иметь не менее 10 миллионов рабочих мест", - заявил он.

По словам премьера, сейчас в Украине официально можно видеть менее 8 миллионов рабочих мест.

Вас также могут заинтересовать новости: