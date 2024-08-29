Речь идет о возвращении в Украину как минимум 3-4 млн граждан.

50-75% украинцев, которые выехали за границу, рассматривают вариант возвращения домой после завершения войны.

Об этом сказал народный депутат Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE. "По результатам различных исследований от 50% до 75% украинцев рассматривают вариант возвращения домой. Основной вопрос этих людей - вопрос безопасности. Сложно оценить реальные цифры, но мы знаем, что таких людей очень много. Как минимум половина точно настроены на то, чтобы возвращаться домой. Это те, кто от опросов к опросам заявляют о том, что они точно после того, как завершатся боевые действия и будет безопасно, готовы возвращаться", - сказал Галайчук.

Он подчеркнул, что этот процент людей заявляют, что не планируют свою жизнь в той стране, в которой сейчас проживают.

Видео дня

"Поэтому здесь мы имеем сразу этих 3-4 млн наших граждан, как минимум, которые точно являются, так сказать, клиентами программы, призванной помочь им принять это решение как можно скорее", - резюмировал Галайчук.

Возвращение украинцев из-за границы

На пресс-конференции 27 августа президент Владимир Зеленский сказал, что рассчитывает на возвращение граждан Украины, в том числе мужчин, из-за границы, но без какого-либо принуждения украинцев к этому.

Вас также могут заинтересовать новости: