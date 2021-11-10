Правительство утвердило соответствующий экспериментальный проект.

Услуга регистрации места проживания онлайн станет доступной с помощью портала "Дія" для тех украинцев, которые имеют паспорта в форме книжки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект, который позволит украинцам, у которых есть паспорта в форме книжечки, менять место регистрации и осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дія", - отметил он.

Читайте такжеВ Украине отменили прописку в паспорте: как зарегистрировать место жительства

Шмыгаль напомнил также, что сейчас соответствующая услуга уже доступна для тех, у кого есть паспорт в форме ID-карты.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Верховная Рада разрешила сообщать в орган регистрации о месте жительства в электронной форме.

Декларирование места жительства в электронной форме осуществляется только в жилье, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Автор: Леся Лещенко