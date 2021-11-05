Новый документ отменяет штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке

Верховная Рада Украины разрешила уведомлять орган регистрации о место проживания в электронной форме.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места проживания в Украине (№5463) проголосовало 238 народных депутатов Украины.

Его принятие позволит ввести декларирование места жительства - сообщение лицом органа регистрации адреса своего места проживания в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины.

Декларирование места жительства в электронной форме осуществляется только в жилье, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Читайте также"Прописка" по-новому. К чему готовитьсяТакже законом введена межведомственное электронное взаимодействие - обмен информацией осуществляется между реестрами территориальных общин, ведомственной информационной системой центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц, государственным демографическим реестром Единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины и другими информационно-коммуникационными системами.

Законом предусмотрено, что в случае отсутствия у граждан, которые подлежат взятию на военный учет или находятся на воинском учете, отдельного номера записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведения из военно-учетного документа передаются путем межведомственного электронного взаимодействия в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов для его формирования. Порядок формирования и передачи отдельного номера записи определяется Кабинетом Министров Украины.

В случае декларирования места проживания лица за декларацией о месте проживания, поданным в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, постановки на воинский учет, снятия с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на основании сведений об призывников, военнообязанных и резервистов в электронной форме, направленных органами регистрации через Единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте такжеВ Минцифре пообещали "упростить жизнь" украинцам с ID-картами: о чем речьЗаконом вводятся нормы о декларировании места жительства взрослого и ребенка онлайн, при помощи единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия".

Декларирование места жительства лица не является основанием, в частности, для подтверждения права на проживание в жилье, вселения лица в жилье или выселения из него.

Этот Закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года, кроме ряда положений, которые вступают в силу либо с 1 марта 2022 года, либо с 1 июня 2022 года.

Со дня введения доступа к ведомственной информационной системы, но не позднее 1 марта 2022 года, сведения о месте жительства (пребывания) лица подтверждается также с указанной ведомственной информационной системы.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" (№4355).

Автор: Надя Пришляк