Залежи лития в Украине являются одними из крупнейших в Европе, и США считают их "расплатой" за военную помощь

Украинское месторождение лития становится объектом международного интереса. Украинцы считают, что требование президента США Дональда Трампа о доле полезных ископаемых на 500 миллиардов долларов, является "шантажом", пишет The Guardian.

Скользя пальцем по снегу, Николай Гречуха нарисовал схему будущего украинского литиевого месторождения. Его замысел включает центральную шахту с сетью боковых тоннелей.

"Литий везде хороший. Наибольшая концентрация на глубине 200-500 метров", - пояснил он. "Мы должны иметь возможность добывать 4300 тонн в сутки. Потенциал потрясающий".

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Пока что, местность не демонстрирует никакой активности. Месторождение скрыто под раскидистым полем, которое в советское время использовалось для выращивания свеклы и пшеницы. Вход в будущую шахту находится в заброшенном селе Ледяное, превратившемся в рощу из акаций и кленов. Здесь есть только один житель - охранник, который живет в кузове старого грузовика "ГАЗ-53". Иногда неподалеку пробегают дикие кабаны или волки.

Месторождение лития расположено в Кировоградской области, примерно в 350 км к югу от Киева. Солнечные датчики здесь постоянно измеряют температуру и сейсмическую активность. В 2017 году компания UkrLithiumMining получила государственную лицензию на разработку этой территории сроком на 20 лет. Стоимость сделки составила 5 миллионов долларов. Геологические исследования подтвердили, что здесь содержится петалит - минерал, пригодный для производства аккумуляторов для электромобилей и смартфонов.

Однако теперь президент США Дональд Трамп заявил, что эти ресурсы должны принадлежать Америке.

Американская мечта об украинских ископаемых

На прошлой неделе в Киев прибыл новый министр финансов США Скотт Бессент. Он выдвинул Владимиру Зеленскому неожиданное требование передать США половину минеральных богатств Украины, а также контроль над нефтяными, газовыми месторождениями и инфраструктурой, включая порты. В Белом доме объяснили, что этот "счет" на 500 миллиардов долларов является своеобразной компенсацией за военную помощь, которую США предоставили Украине ранее.

Зеленский категорически отказался подписывать соглашение. Он подчеркнул, что перед любыми договоренностями по природным ресурсам Вашингтон должен предоставить Киеву четкие гарантии безопасности:

"Это соглашение может добавить ценности нашим отношениям - самое важное - правильно определить детали, чтобы убедиться, что оно действительно работает".

Выступая в среду, за несколько часов до того, как Трамп назвал его "диктатором", Зеленский заявил, что не может "продать Украину". Он отметил, что готов работать над "серьезным документом", который бы гарантировал, что Россия больше не сможет напасть на Украину.

По данным Bloomberg, переговорщики с обеих сторон стремятся урегулировать ситуацию, учитывая угрозу раскола в трансатлантических отношениях.

Впрочем, жесткая позиция Трампа вызвала волну критики. Некоторые комментаторы окрестили его требования "мафиозным империализмом" и "колониальной сделкой", сравнивая ситуацию с разделом Африки европейскими государствами в XVIII веке.

Владимир Ланда, старший экономист киевского Центра экономической стратегии, сказал:

"Мы будто проиграли войну Америке. Для меня это выглядит как репарации".

Общие запасы природных ресурсов Украины оцениваются в 14,8 триллиона долларов и включают литий, титан, уран, железную руду, уголь и сланцевый газ. Многие из этих месторождений либо неразведаны, либо расположены на территории, оккупированной Россией.

Украинские залежи лития, составляющие около 500 тысяч тонн, являются одними из крупнейших в Европе. Часть из них находится в Крутой Балке вблизи Бердянска, который Кремль оккупировал в 2022 году, а другая - в Шевченковском районе Донецкой области, где сейчас идут бои.

Что думают украинцы об "аппетитах" США

Месторождение в Ледяном - одно из немногих, находящихся под контролем Украины.

По словам Ланды, сектор добычи полезных ископаемых в Украине имеет высокие риски, но и большие перспективы. В XIX веке французские, бельгийские и британские инвесторы развивали здесь угольную промышленность. Донецк, который Россия оккупировала в 2014 году, в свое время даже назывался Гьюзовка - в честь валлийского промышленника Джона Хьюза, который основал здесь сталелитейный завод.

Однако местные жители, несмотря на поддержку строительства месторождения, категорически против его передачи США.

"Эта идея лишняя, - говорит местная чиновница Татьяна Сливенко, - Он хочет забрать ресурсы у страны во время войны. Как нам жить? У нас есть дети. Будто США стремятся лишить нас нашего экономического потенциала. Это прикончило бы нас".

Местные жители также отмечают, что российские ракеты регулярно пролетают над их селами.

"Я бы сказал несколько плохих слов. Ракеты летели очень низко. Мы устали. Понятно, что наши эмоции сильные", - призналась Сливенко, вспоминая декабрьский обстрел.

72-летний Станислав Рябченко, который рыбачил на замерзшем озере, выразил надежду, что шахта вернет молодежь в регион.

"То, что предлагает Трамп, - это шантаж. Он знает, что мы не можем вытеснить россиян своими силами. Нам нужно совместное производство, а не поглощение", - сказал он, показывая свой улов.

Денис Алешин, главный стратегический директор UkrLithiumMining, подтвердил, что компания заинтересована в иностранных инвестициях. Он отметил, что строительство шахты по европейским экологическим стандартам будет стоить 350 миллионов долларов, и начать его можно будет только после окончания войны.

По его словам, украинская стратегия предусматривает не только добычу, но и переработку руды на месте, чтобы получать готовый карбонат лития для батарей.

Несмотря на заявления Трампа о желании получить долю "редкоземельных элементов", эксперты отмечают, что в Украине их немного. Вероятно, он имел в виду критически важные металлы, такие как литий и графит.

Гречуха подчеркнул, что о быстрой прибыли не может быть речи:

"Люди думают, что ты засунешь лопату в землю и накопаешь деньги. Мы работали над этим проектом пять-шесть лет. С инвестициями мы можем начать производство в 2028 году".

Размышляя о возможном будущем, он бросил взгляд на заснеженное поле. "Я не думаю, что американские солдаты придут сюда в ближайшее время", - сказал Гречуха. "Скорее всего, появятся пришельцы с другой планеты".

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что Украина сегодня не подпишет с США соглашение о полезных ископаемых.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не готов согласиться на подписание указанного соглашения, поскольку Украина видит "ряд проблемных вопросов" в предложенном Штатами проекте.

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