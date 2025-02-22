Ранее сообщалось, что Украина видит "ряд проблемных вопросов" в предложенном Штатами проекте соглашения.

Украина сегодня не подпишет с США соглашение о полезных ископаемых. Об этом передает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

"Есть еще вопросы без ответов, документ нуждается в работе", - добавил собеседник.

Напомним, как сообщили в Sky News со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник, президент Украины Владимир Зеленский не готов согласиться на подписание указанного соглашения, поскольку Украина видит "ряд проблемных вопросов" в предложенном Штатами проекте.

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"Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять", - заявил источник.

Он добавил, что проект соглашения содержит только "односторонние обязательства Украины".

Соглашение о полезных ископаемых Украины

Напомним, как писали в CNN, отказ Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых с США - одна из многих причин, по которым американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость и набросился на него.

Отмечалось, что давление Трампа на Украину является жесткой попыткой воспользоваться страной в ее самый темный час. Президент США стремится получить большой кусок ее минеральных богатств по бросовой цене. Эта "сделка" выглядит скорее как форма вымогательства.

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