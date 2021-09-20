Так, 51% украинцев и 46% поляков негативно оценивают качество онлайн-уроков.

Большинство опрошенных украинцев и почти половина поляков негативно оценивают дистанционное обучение в школах в период сдерживания и противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса в рамках проекта, финансируемого Национальным агентством академических обменов Польши (NAWA) под названием "Выявление барьеров, препятствующих возвращению украинских и польских учеников в школы".

В частности, во время исследования учеников попросили оценить качество онлайн-уроков. Как в Польше, так и в Украине большинство учеников оценивают дистанционное обучение негативно – 46% среди поляков и 51% - среди украинцев. Положительно оценивают - 40% среди поляков и 30% - среди украинцев.

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Подавляющее большинство респондентов отметили, что уровень преподавания на онлайн-уроках ниже, чем на уроках в классах. Среди польских учеников об этом сказали 65% респондентов, среди украинских – 57%.

Одним из основных вопросов исследования был вопрос о том, чего ученики боятся больше всего при возвращении к традиционному школьному обучению. Одним из самых больших барьеров для учеников обеих стран оказались неудобства, связанные с необходимостью рано вставать и добираться в школу – его назвали 34% польских и 36% украинских школьников.

Также учеников спросили, какую бы форму обучения они выбрали, если б у них был свободный выбор. Традиционной форме обучения значительное предпочтение отдали школьники обеих стран - 60% польских и 65% украинских.

В исследовании учащиеся обеих стран отмечали об ухудшении различных аспектов здоровья, поэтому их спросили об отношении к вакцинации. Ситуация разительно отличается, поскольку в Польше – 22% учеников указали, что они вакцинируются против COVID-19, тогда как в Украине – таких только 2%.

Кроме того, по результатам опроса было выявлено, что по большинству критериев для польских учеников дистанционное обучение было более доступным, чем для учеников украинских школ.

*** В Украине исследование школьников проводилось Киевским международным институтом социологии с 15 по 27 августа 2021 года. Опрошено 1022 респондентов. В Луганской и Донецкой областях оно проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как писал УНИАН, в Министерстве образования и науки напомнили, что в Украине изменили карантинные ограничения. Новые правила вступят в силу с 20 сентября. Украинцам напомнили, что в "желтой" зоне могут работать учебные заведения, где от COVID-19 привилось 80% персонала.

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Автор: Виталий Саенко