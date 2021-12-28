По данным социологов, украинцы больше всего смотрели фильмы и сериалы, готовили любимые блюда, а также читали или слушали книги и ходили в гости.

Самым популярным видом досуга украинцев в этом году был просмотр фильмов и сериалов и приготовление любимых блюд.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 4 по 7 декабря.

В частности, 18% и 36% опрошенных очень часто и часто смотрели фильмы, а 11% и 26% - сериалы.

Приготовление любимых блюд как очень частый вид досуга назвали 19% респондентов, часто - 31%.

Также популярным видом досуга было чтение или прослушивание книг и посещение гостей.

Кроме того, около 40% относительно часто употребляли алкоголь (20% не делали этого), треть занимались физическими тренировками, фитнесом (столько же не делали этого), зато йогой занимались только 4%, это наименее популярное хобби среди опрошенных.

При этом четверть часто просматривали спортивные матчи или поединки, еще около 5% – делали ставки на спорт.

Около 40% опрошенных в этом году играли в разные игры, чаще всего в игры на телефоне, несколько меньше в компьютерные и настольные игры, а менее 5% играли в боулинг или бильярд.

В то же время, треть опрошенных относительно часто занимались шоппингом или ездили на природу и пикники, около 30% - часто или иногда ходили в кофейни, занимались фотографией, делали косметические процедуры, а четверть – занимались рукоделием и духовными практиками.

Согласно данным опроса, треть украинцев относительно часто посещали церковь, а каждый десятый интересовался тренингами личностного развития.

Также несмотря на карантин относительно часто в этом году украинцы ходили и в рестораны - около 20%.

За год каждый десятый респондент был в туристических походах, путешествовал по украине или выезжал за границу, а 12-15% в этом году ходили по грибы или собирали ягоды, 11% – на рыбалку, 2% – на охоту.

Кроме того, около 20% опрошенных занимались рисованием, 12% – ходили на танцы, пение или играли на инструментах.

Значительно реже украинцы посещали концерты или фестивали, кинотеатры, ночные клубы (менее 10%), театр, музеи или выставки (около 5%).

"Чем выше доход респондентов, тем разнообразнее у них виды досуга и их частота. Молодежь чаще играет в игры, занимается спортом, ходит в кафе и рестораны. В то же время, читают и ходят в церковь чаще старшие", - рассказали социологи.

Результаты исследования также свидетельствуют, что в целом женщины активнее мужчин в этом году занимались кулинарией, делали косметические процедуры, занимались фото, рукоделием и творчеством в целом, а также шоппингом.

Также женщины относительно чаще смотрели фильмы, сериалы, занимались музыкой, духовными практиками, читали книги, ходили в церковь.

В то же время, мужчины чаще смотрели спортивные матчи и поединки, играли в компьютерные игры, рыбачили, ходили в туристические походы, делали ставки на спорт и потребляли алкоголь.

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Как проводился опрос

Опрос проводился методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1,6 тыс. украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,4%.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам соцопроса группы "Рейтинг", почти 70% украинцев заявили, что довольны своей жизнью. Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов, еще половине удалось частично реализовать планы, и только 13% сказали, что им ничего не удалось.

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