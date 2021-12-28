Треть опрошенных сообщили, что смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов.

Почти 70% украинцев заявили, что довольны своей жизнью.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 4 по 7 декабря.

Так, треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов, еще половине удалось частично реализовать планы, и только 13% сказали, что им ничего не удалось.

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Так же украинцы оценили успешность этого года: для каждого третьего год был успешным, для половины посредственным, и лишь для каждого десятого – совсем не успешным.

В то же время почти 40% украинцев заявили, что довольны своей жизнью, еще 30% – скорее довольны, около 20% - не очень довольны и 11% - недовольны совсем.

"Несколько чаще о том, что они довольны жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины. Также чем выше опрошенные оценивают свой доход, тем успешнее на их взгляд был их год", - пояснили социологи.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1,6 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Как сообщал УНИАН, по результатам соцопроса группы "Рейтинг", почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее, четверть - планирует свою жизнь на несколько лет вперед.

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