Зато увеличилось потребление хлеба и картофеля.

Украинцы начали потреблять меньше мяса и фруктов.

Об этом рассказал член "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире Украинского радио.

Он отметил, что до начала войны украинцы тратили на продукты питания 42% своих доходов, а сейчас - 49%.

"Сейчас у нас подскочили цены на продовольствие и добавилась инфляция в 21%. Это повлекло за собой дополнительные расходы", - подчеркнул эксперт.

Также он подчеркнул, что среднеевропейская семья тратит на продукты от 12 до 18% своих доходов.

"У нас изменилась структура потребления. Чем беднее население, тем оно больше тратит на хлеб и картошку. Мы меньше начали есть мяса. В год норма составляет 90 кг на человека. До войны мы потребляли 68 кг, сейчас 62 кг. Стали меньше есть фруктов. А хлеба и картошки больше. Среди мяса мы выбираем курятину - 56%, тогда как европейцы едят лишь 20% курятины, предпочитая говядину", - отметил Пендзин.

По его словам, за последнее время активно начал восстанавливаться малый и средний бизнес, заработали небольшие магазины: цены там значительно ниже, чем в крупных магазинах.

"Они способны себя обеспечить хоть каким-то ассортиментом, им удобнее осуществлять логистику. Восстанавливаются возможности расчета платежными картами. Чем дальше на восток, тем труднее работать крупным ритейлерам. Они привязаны к оптовым складам, которые являются в последнее время целью захватчиков", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным от "Приватбанка", в июле по сравнению с июнем украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны: украинцы больше тратили на лекарства, электронику, рестораны и горючее.

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