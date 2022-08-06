Военное положение, сложности с логистикой и рост курса доллара - это лишь немногие факторы, повлиявшие на увеличение стоимости базово-необходимых товаров для украинцев. Вместе с топливом, средствами личной гигиены и медикаментами растут цены и на продукты.
УНИАН выяснил, какие продукты подорожают в 2022 году еще больше и что стоит закупить впрок сейчас.
Какие продукты подорожают в Украине - прогнозы
Согласно оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, дешеветь будут только сезонные овощи. Такую тенденцию можно будет наблюдать в конце августе - начале сентября, но цены на остальные продукты питания продолжат неумолимо расти. Пендзин связывает это с разблокировкой портов - как только они откроются, внутри страны начнется подорожание.
По мнению эксперта, в тройке лидеров среди продуктов, ценник которых вырастет, окажутся:
- хлеб;
- молоко;
- мясо.
Такая точка зрения настораживает, ведь на данный момент цены на молочные продукты весьма неоднозначны. Молоко подешевело, а стоимость сливочного масла зависит от производителя - здесь у каждого из них индивидуальная позиция. Также эксперты прогнозируют, что могут подорожать импортные товары.
Учитывая тот факт, что даже ведущие аналитики не могут точно сказать, какой будет ситуация с ценами на продукты в Украине, лучше сделать запасы, пока цены еще более-менее доступные.
УНИАН рекомендует запастись:
- консервами;
- крупами и макаронными изделиями;
- мукой, сахаром, солью;
- сгущенным молоком и медом;
- чаем и кофе;
- халвой, конфетами, печеньем;
- сливочным и подсолнечным маслом.
Ранее мы говорили о том, какие запасы сделать на случай голода, ведь слухи о том, что осень и зима для украинцев будут очень тяжелыми, не перестают будоражить сознание наших граждан. Также мы приводили список того, что купить для долгого хранения из консерв.