Какой сделать долгосрочный запас продуктов питания, пока цены не стали заоблачными - узнайте в материале УНИАН.

Военное положение, сложности с логистикой и рост курса доллара - это лишь немногие факторы, повлиявшие на увеличение стоимости базово-необходимых товаров для украинцев. Вместе с топливом, средствами личной гигиены и медикаментами растут цены и на продукты.

УНИАН выяснил, какие продукты подорожают в 2022 году еще больше и что стоит закупить впрок сейчас.

Какие продукты подорожают в Украине - прогнозы

Согласно оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, дешеветь будут только сезонные овощи. Такую тенденцию можно будет наблюдать в конце августе - начале сентября, но цены на остальные продукты питания продолжат неумолимо расти. Пендзин связывает это с разблокировкой портов - как только они откроются, внутри страны начнется подорожание.

По мнению эксперта, в тройке лидеров среди продуктов, ценник которых вырастет, окажутся:

хлеб;

молоко;

мясо.

Такая точка зрения настораживает, ведь на данный момент цены на молочные продукты весьма неоднозначны. Молоко подешевело, а стоимость сливочного масла зависит от производителя - здесь у каждого из них индивидуальная позиция. Также эксперты прогнозируют, что могут подорожать импортные товары.

Учитывая тот факт, что даже ведущие аналитики не могут точно сказать, какой будет ситуация с ценами на продукты в Украине, лучше сделать запасы, пока цены еще более-менее доступные.

УНИАН рекомендует запастись:

консервами;

крупами и макаронными изделиями;

мукой, сахаром, солью;

сгущенным молоком и медом;

чаем и кофе;

халвой, конфетами, печеньем;

сливочным и подсолнечным маслом.

Ранее мы говорили о том, какие запасы сделать на случай голода, ведь слухи о том, что осень и зима для украинцев будут очень тяжелыми, не перестают будоражить сознание наших граждан. Также мы приводили список того, что купить для долгого хранения из консерв.

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