Данилов намекнул, что до завершения войны победой еще далеко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупредил украинцев о тяжелом периоде в войне с Россией.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона 21 октября.

"Все шаги, которые на сегодня делает президент РФ, мы анализируем. Да, будет тяжело, но нам надо пройти этот сложный период... И этот период, который продлится 1,5-2 месяца, когда уже безумие в голове этого "гитлера" поселилось и не хочет оттуда выходить, нам надо выдержать", - сказал он. Видео дня

Есть и другие шаги Путина - направленные против собственного народа на территории России, отметил Данилов. Новые решения Кремля, которые приводят к эскалации боевых действий, он объяснил отчаянием Москвы.

"Уверенности в победе у них (россиян - УНИАН) - "ноль", это уже шаги отчаяния", - добавил секретарь СНБО.

Данилов сравнил эти события с событиями 1945 года, когда побежденный Гитлер из бункера давал нелогичные приказы своим подчиненным.

"Это, конечно, не май (1945-го - УНИАН), но уже где-то март 1945 года", - отметил Данилов.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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