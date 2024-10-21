Эксперт считает, что мобилизовать мужчин только в возрасте от 30 лет будет разумно с точки зрения демографии.

Война негативно повлияла на многие аспекты жизни в Украине, в том числе и на демографию страны, из-за чего мужчин до 25 лет не призывают в армию. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью Spiegel объяснила, с чем еще связано такое решение.

Правительство Украины столкнулось с дилеммой: с одной стороны необходимо мобилизовать как можно больше людей для защиты страны, а с другой - численность молодых мужчин сейчас рекордно низкая за всю историю государства.

У Либановой спросили, насколько разумно отказаться призывать мужчин в возрасте до 25 лет. Демограф ответила, что на это есть причины.

Видео дня

По словам Либановой, главной причиной отказа от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет является не демография. Она отметила, что молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет являются более безрассудными, чем мужчины постарше:

"Я считаю, что потери будут больше, если вы отправите на передовую слишком молодых людей. С точки зрения демографии, наиболее разумно мобилизовать мужчин только в возрасте от 30 лет".

Демограф подчеркнула, что чаще всего детей рождают люди в возрасте от 25 до 29 лет. Тем не менее повышение минимального возраста для мобилизации невозможно по военным и экономическим причинам.

Мобилизация в Украине - другие новости

9 октября Верховная Рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. "За" проголосовали 311 народных депутатов.

Командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ полковник Олег Апостол считает, что Украине нужно решать проблемы с мобилизацией, иначе российские войска могут захватить украинскую землю по линии Днепра.

В приложении "Дія" с 20 октября временно приостановлено бронирование военнообязанных. До 15 ноября будет продолжаться аудит из-за резкого роста количества забронированных работников.

Вас также могут заинтересовать новости: