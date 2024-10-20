Он отметил, что не верит, что в Украине нельзя мобилизовать 3 миллиона человек.

Война будет продолжаться еще долго, ведь Россия еще имеет на нее ресурсы, и для того, чтобы выстоять, Украине нужно решать проблемы с мобилизацией. В противном случае не исключено, что российские войска могут захватить украинскую землю по линии Днепра. Такое мнение высказал в интервью "Новинарне" командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ полковник Олег Апостол.

"Я, как военный, верю, что война надолго. Чтобы вернуть границы 1991 года, что-то должно произойти. Например, упал метеорит и (уничтожил) всех от Москвы и до Урала", - заявил он.

По словам военного, для того, чтобы вернуть всю оккупированную территорию Украины и выйти на границы 1991 года, "надо положить 3-5 миллионов людей на поле боя". В то же время сейчас ВСУ сложно одну позицию взять и удержать, подчеркнул Апостол.

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Он убежден, что Украина вполне способна мобилизовать три миллиона человек, нужны лишь более жесткие меры. Иначе, подчеркнул он, войну мы проиграем:

"Я не верю, что нельзя сейчас мобилизовать три миллиона человек. Вот просто не верю! Мы доиграемся до того, что нас выбьют за Днепр. И мы проиграем войну. Для нашего государства нужны более жесткие меры, немного демократию потушить, выиграть войну... а потом уже строить демократию".

Апостол также отметил, что зимой боевые действия должны сократиться, и будет проще.

"Сейчас до 23:00 активные боевые действия продолжаться могут, ты в напряжении постоянном. А так 16:00 - и немного можно расслабиться", - надеется он.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что США давят на Зеленского относительно снижения призывного возраста в Украине.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявлял, что вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине могут рассмотреть в случае, если не будет хватать ресурсов для обороны.

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