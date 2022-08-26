Сейчас все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне радиационной опасности обеспечены препаратами для защиты граждан.

Государство готово обеспечить граждан препаратами защиты от радиационного воздействия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"К возможным авариям, как на Запорожской АЭС, мы готовимся и будем готовиться. Мы понимаем, как действовать. Но сейчас в аптеку бежать не надо", - отметил Ляшко.

Відео дня:

Он пояснил, что государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят гражданам защитить свои щитовидные железы от радиационного воздействия.

"Такие препараты будут выданы тогда, когда появится такая потребность. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне влияния обеспечены этим препаратом, на областных складах есть большое количество препарата", - подчеркнул он.

По его словам, государство готово быстро доставить препарат в те зоны, куда может распространиться радиационная волна. Одной таблетки препарата будет достаточно, чтобы защитить себя. Однако пока нет необходимости раздавать людям соответствующий препарат.

Как сообщал УНИАН, по информации НАЭК "Энергоатом", российские оккупанты готовятся к провокации на Запорожской АЭС с выбросом радиации. В частности, они завезли 10 химических лабораторий в Мелитополь и планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: