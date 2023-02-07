В одной из столичных РГА уверяют, что повестки вручают исключительно представители центра комплектования.

В Украине продолжается процесс мобилизации, поэтому некоторые случаи вручение повесток украинцам оставляют ряд вопросов. На них ответил председатель Голосеевской РГА Сергей Садовый.

В комментарии ТСН он объяснил появление объявлений о мобилизации в подъездах столичных домов: подчеркнул, что эти объявления - сугубо информационные.

Также у него спросили, разносят ли коммунальщики повестки военнообязанным. "Разносят и вручают повестки только представители центра комплектования", — заверил Садовый.

Видео дня

Ранее в сеть "слили" видео, на котором повестки в дом в Днепровском районе Киева приносят коммунальщики и утверждают, что это задание прописано у них в должностной инструкции, а повестки им передает военкомат. Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района подтвердила, что это действительно ее дворники разносили повестки.

Повестки в Украине - кто и где имеет право вручать

В Украине продолжается мобилизация, поэтому остановить военнообязанного гражданина могут где угодно и вручить ему повестку. Этот документ могут выдать в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины - на улице, на работе, дома. Среди запретов - нельзя силой приводить человека в военкомат.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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