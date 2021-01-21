Законопроектом, в частности, внедряются удостоверение владельца оружия и Единый государственный реестр гражданского оружия.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).

Читайте такжеВ Киевской области задержан мужчина, устроивший стрельбу возле магазинаКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании Комитета.

Как отметил, представляя законопроект, один из его авторов, депутат от "Слуги народа", член Комитета Александр Дануца, Украина - "единственное государство в Европе, которое не имеет закона об обороте гражданского оружия".

"На сегодняшний день то, что мы имеем, - это большой компромисс... за 30 лет, которые существует наша страна", - сказал он и призвал разработать в дальнейшем, ко второму чтению, этот законопроект и принять его в целом.

В то же время депутат от "СН", член Комитета Максим Бужанский выступил против принятия этого законопроекта. Он отметил: «Разрешив короткоствольное оружие, мы только повысим градус всех бытовых конфликтов, которые сейчас есть, до уровня применения огнестрельного оружия".

"Я слышал аргумент о том, что авторы главного законопроекта считают необходимым разрешить иметь короткоствольное оружие для охраны жилья и имущества. Это не аргумент в моих глазах, потому что у нас разрешено иметь дома гладкоствольное оружие. И чем в данном случае короткоствол имеет преимущество перед ружьем, грубо говоря, я не понимаю", - сказал он.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом регулируются отношения, связанные с оборотом исключительно гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Устанавливаются категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - короткоствольное огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, внедряется удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. Кроме того, на каждую единицу оружия вводится технический паспорт, в котором указываются сведения о владельце и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, а также не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке за преступления, предусмотренные разделом I, II, III, IV, VI, IX, XII, ХIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX Особенной части Уголовного кодекса Украины (кроме реабилитированных); не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди прочего вводится обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу в результате владения, хранения или использования оружия.

Кроме того, вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются принципы его ведения.

Также вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия и боеприпасов, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и тому подобное.

Устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Также члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона Украины "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" (№4336).

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Автор: Татьяна Поляковская