Украина впервые присоединилась к сети европейских экспортных офисов. Что нам это даст?

Украинская независимая музыкальная инициатива Music Export Ukraine стала членом европейской сети экспортных офисов EMEE (European Music Exporters Exchange), единого объединения на континенте, которое работает над сближением европейских музыкальных рынков и обменом опытов. Именно эта инициатива в прошлом году провела большое исследование музыкального сектора в 24 европейских странах, выступает консультационным органом международных государственных институтов по стратегии развития сектора и дает выход на международные рынки тысячам локальных артистов.

ЕМЕЕ объединяет как устоявшиеся музыкальные офисы вроде французского LE BUREAU EXPORT или нидерландского Buma Kultuur, так и независимые объединения. Music Export Ukraine стала первой организацией из стран Восточного партнерства, которая присоединилась к этой европейской сети.

Почему важно быть частью ЕМЕЕ и что это дает украинской музыке?

Music Export Ukraine теперь имеет право голоса в европейской награде в области музыки Music Moves Europe Talent Awards и может номинировать туда украинских артистов (победителями этой награды уже становились Sigrid, Flohio, 5K HD, Naaz и др .;

Сеть может помочь представлять интересы украинского музыкального рынка перед европейскими и международными институтами в вопросах музыкального экспорта;

Украинские представители будут иметь доступ к передовому европейскому опыту, могут организовывать совместные проекты с другими экспортными офисами и инициативами;

Иметь доступ к базе национальных и международных контактов в музыкальной сфере;

Быть контактным центром для иностранных организаций, которые хотят работать с украинским рынком.

"Мы очень рады наконец присоединиться к такой мощной сети, поскольку ожидали ее решения почти полгода. Чтобы принять новые организации в сеть, вопрос выносится на голосование. Потенциальных членов должен порекомендовать кто-то из нынешних участников. Поэтому мы очень рады, что через несколько лет собрали хорошее портфолио совместных проектов с другими экспортными офисами и они настолько высоко оценили наш потенциал для работы", - рассказывают основатели Music Export Ukraine Алена Дмуховская и Дарця Тарковская.

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