Наши воины разобрались с двумя батальонами РФ, поделились в Офисе президента.

Украинские военные в Херсонской области освободили от российских захватчиков Большой Потемкинский остров.

В понедельник, 2 января, на острове был установлен флаг Украины, об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире "Фейгин Live".

По его словам, наши воины разобрались с двумя вражескими батальонами (400-800 человек).

"Херсонская область, Большой Потемкинский остров там такой есть. Помнишь, несколько недель назад мы говорили о том, что российские войска туда перебросили. Где-то два батальона, значит… вчера (2 января - Ред.) там украинские военные ставят флаг… вопрос: "Что сделали с двумя российскими батальонами?"…", - спросил советник ОП.

Потом Арестович добавил, что "нет двух российских батальонов - часть осталась, часть отошла".

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Украинские военные дают достойный отпор РФ - в конце лета наши бойцы пошли в контрнаступление и уже освободили свыше 1 тыс. 800 населенных пунктов. Стоит отметить, что защитники Украины зашли в Херсон 11 ноября.

Утром 4 января Генштаб Вооруженных сил нашего государства поделился, что враги сосредоточивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Справка УНИАН. Большой Потемкинский остров находится в акватории Днепра возле Херсона.

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