Жителей временно оккупированных территорий призвали ни в коем случае не отправлять своих детей на любые поездки, организованные оккупационными "властями".

В Центре национального сопротивления заявили о том, что россияне планируют вывезти украинских детей со временно оккупированных территорий Луганской области в Карелию. Это объясняют якобы направлением на "отдых" и "оздоровление".

"На этой неделе состоялась встреча председателя собрания Республики Карелия Элиссана Шандаровича и председателя так называемого "Народного совета" на ВОТ (временно оккурированных территориях – ред.) Луганской области Денисом Мирошниченко. Одним из ключевых вопросов было направление на "отдых" и "оздоровление" детей из оккупированной Луганщины на "прекрасные курорты" Карелии. Учитывая то, каким образом россияне "отдыхают" в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению", – подчеркнули в Центре.

Отмечается, что во время таких "разговоров" о депортации украинских детей оккупанты преследуют две цели.

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"Такие частые поездки руководителей разных регионов с намерениями "выторговать" себе определенное количество детей под завуалированными предлогами "оздоровления", "отдыха", "культурного обмена" имеют как сугубо практическую цель – списание бюджетных средств на эти мероприятия, так и более жуткую – все больше появляется свидетельств о похищениях несовершеннолетних и торговле людьми", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не отправлять своих детей на любые поездки, организованные оккупационными "властями".

Депортация украинских детей в Россию

В декабре 2022 года СБУ установила российских пособников в Донецкой области, которые занимались депортацией украинских детей в Россию. Их вывозили якобы в "детские лагеря". Схему организовали россияне Дмитрий Гарцев и Дмитрий Шмелев, которые называют себя "министром здравоохранения" и "министром доходов и сборов". Оба преступника входят в ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Ранее директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова заявила, что потенциальными жертвами принудительной депортации в РФ могут стать 82 тысяч украинских детей.

В то же время в ноябре 2022 года аналитики американского Института изучения войны сообщили, что власти России начали открыто рекламировать в СМИ принудительное усыновление украинских детей. Российский детский омбудсмен всячески поддерживает принудительный вывоз украинских детей и усыновление их в РФ – она даже сама усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя.

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