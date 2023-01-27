Дети в приюте постоянно недоедают. Из-за истощения некоторые из них умирают, как рассказала одна из россиянок, которая усыновила там ребенка.

Стало известно местонахождение 14 детей-сирот из Херсона, которых российские власти вывезли на подконтрольную РФ территорию во время оккупации города.

Как выяснило издание "Верстка", украинских сирот поселили в симферопольский детский дом "Елочка", который подчиняется крымскому Минздраву.

О местонахождении детей стало известно благодаря снимкам, которые были опубликованы на сайте "Усыновление в Московской области" в рамках отчета по итогам акции "Стань дедом Морозом".

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СМИ обратили внимание, что в письмах, которые прилагались к каждой из фотографий, четырнадцать открыток были написаны одним почерком. В каждой упоминалось о том, что ребенок, который обращается к деду Морозу, приехал из Херсона.

По данным СМИ, это место приобрело славу немецкого концлагеря "Освенцима" из-за жестокого обращения с воспитанниками. В 2020 году несколько матерей, которые усыновили детей из "Елочки" рассказали о нечеловеческих условиях содержания сирот.

Одна из них, Ольга Крамная, сообщила, что в момент усыновления ее двухлетний сын весил шесть килограмм. Он не мог сидеть, говорить и самостоятельно есть. После осмотра медиков у мальчика выявили дистрофию, обезвоживание, рахит и деформацию черепа.

Также одна из бывших сотрудниц "Елочки" рассказала, как местные медсестры ухаживали за сиротами в приюте.

"Даже неудобно повторять, что я от них выслушивала: "Сок детям не наливай: уйдешь, а они нам будут гадить. На руки не бери: приучишь, придет следующая смена, ребенок будет проситься". На ночь не кормили - надо спать. Воду не давали, только смеси. Ночной кефир уходил в бутылки сотрудникам", - сказала она.

Ее история вызвала резонанс в СМИ, однако после проверки регионального Минздрава, Следственного комитета и прокуратуры никаких нарушений в "Елочке" не обнаружили, а на истощенных детей даже не обратили внимания.

"Проверок было много, но все эти проверки носили по большей части экскурсионный характер, поэтому все они не заметили истощенных детей, которые там до сих пор есть. Некоторые уже умерли за это время", - дополнила слова экс-сотрудницы Крамная.

Издание предполагает, что детей из Херсона, попавших на фотографии, перевезли в Крым в октябре 2022 года во время так называемой эвакуации местных жителей накануне освобождения города в результате контрнаступления ВСУ.

Официально детский дом специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ. Однако в его "Рабочей программе" на 2021–2025 годы подчеркивается, что также учреждение должно воспитывать в детях "патриотизм" и понимание того, что "Крым находится на юге России".

Оккупация Херсона

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с 24 февраля 2022 года, Херсонская область оказалась под временной оккупацией.

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины 11 ноября 2022 года украинские бойцы освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.

На данный момент на оккупированной части Херсонской области остается 20-30% гражданского населения.

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