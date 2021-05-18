В этот день в 1944 году началась операция советской власти по депортации крымских татар.

Каждый год 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. В этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымскотатарского населения Крыма.

Депортация крымских татар из Крыма: что известно

Перед тем, 11 мая 1944 года, было принято тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859сс "О крымских татарах".

Читайте также"Крымская платформа" вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня - КулебаВ ней содержались претензии к крымскотатарскому населению – им, в частности, вменялось массовое предательство и коллаборационизм, которые стали обоснованием депортации. При этом никаких доказательств "массового дезертирства" крымских татар не существует, а большинство коллаборационистов погибли в боях или были осуждены в индивидуальном порядке.

Принудительное выселение крымских татар началось в 3 часа утра и завершилось 20 мая. Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса. С собой им удавалось собрать в среднем 20-30 кг вещей и продуктов, большая же часть имущества оставалась и была конфискована государством.

Операцию осуществляли 32 тысячи сотрудников НКВД. В течение 2 дней крымских татар свозили машинами к железнодорожным станциям Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, а оттуда эшелонами отправляли на восток.

Последствия депортации крымских татар

Только за эти два майских дня, по данным советских властей, из Крыма были выселены более 183 тысяч крымских татар. Официальная статистика вызывает сомнения, однако и она дает представление о количестве изгнанного населения.

Депортация имела катастрофические последствия для коренного населения полуострова, ведь привела к тысячам смертей крымских татар от голода и болезней.

Верховная Рада Украины в ноябре 2015 года признала депортацию с полуострова крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа, а 18 мая в Украине установлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Нынче же страна-агрессор Россия, оккупировав Крым в 2014 году, продолжает нарушать права крымских татар на полуострове.

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Автор: Алина Вишневская