Украина имеет опыт борьбы с COVID-19 в случае второй волны пандемии – Зеленский

После начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна подробно разрабатывала стратегию сдерживания заболеваемости COVID-19 и теперь имеет опыт и понимание борьбы с коронавирусной инфекцией в случае наступления второй волны пандемии.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

Указывается, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ривненской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

На совещании также было отмечено, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выздоровели 388 человек, а заболели - 328.

«Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым», - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 2 июня зарегистрировано 24 тыс. 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 тыс. 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев заболевания.

25 мая главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет избежать второй волны заболеваемости COVID-19 в случае, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовой вакцинации и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.

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