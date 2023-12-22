Накануне полномасштабного вторжения ребенок на три дня приехал к отцу в Луганскую область и оказался в оккупации, а затем - в РФ.

Военнослужащей Вооруженных сил Украины вернули 12-летнего сына, который находился в оккупации, а впоследствии был вывезен в Россию. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Домой вернули 12-летнего мальчика! Ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а затем – в РФ", - написал он.

Лубинец пояснил, что мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения России находился под оккупацией около 18 месяцев.

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"И еще четыре месяца – на территории России! Там ребенку даже пришлось учиться в российской школе", - добавил он.

Омбудсмен рассказал, что мать ребенка не могла самостоятельно забрать сына из-за того, что она военнослужащая ВСУ.

"Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой помочь вернуть его", - отметил Лубинец.

Так, Офис омбудсмана наработал путь возвращения мальчика, позаботившись о логистическом направлении и безопасности. "Это было непросто, но результат того стоит: мальчик – дома!" - написал уполномоченный.

Он также призвал каждого, кому известно о принудительно перемещенном или депортированном Россией украинском ребенке, сообщать об этом их институции.

Что известно о депортации Россией украинских детей

Ранее в декабре уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что официально подтверждена депортация 19 тыс. 546 украинских детей.

По его словам, если возвращать одного ребенка каждый день, то на это нужно будет 55 лет. И это на фоне того, что Россия ежедневно продолжает депортировать новые группы детей с территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что насильственная депортация – это одно из самых циничных преступлений этой войны.

Он отметил, что сама Россия заявляет о сотнях тысяч депортированных из Украины детей, которых она "украла и пытается растворить в своем бытии". По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с Украиной, с родными и близкими.

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