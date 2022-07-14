Такую атаку не могли совершить люди, это скоты, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар оккупационных войск по Виннице дерзким актом российского террора.

Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам конференции в Гааге об ответственности России за преступления в Украине.

Он напомнил, что сегодня утром российские военные запустили ракеты по Виннице.

"Обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания, разбиты жилые дома, медицинский центр - в нем пожар. Пылали машины, трамваи. Это - дерзкий акт российского террора. Такое не могли сделать люди, это скоты", - подчеркнул президент.

Напомним, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, они попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

По состоянию на 16:30 было известно, что погиб 21 человек (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 52 (34 - в тяжелом состоянии).

Без вести пропавшими считаются 46 человек.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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