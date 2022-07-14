В тяжелом состоянии находятся 34 человека, отметили в ГСЧС.

В четверг, 14 июля, число жертв вражеского ракетного удара по Виннице возросло до 21 человека.

В тяжелом состоянии находятся 34 пострадавших, говорится в Telegram-канале ГСЧС Украины.

По данным ведомства, после вражеской атаки за медпомощью обратился 91 человек, 52 человека госпитализированы, в том числе четыре ребенка.

Кроме того, повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.

"Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует", - уточнили спасатели.

Отмечается, что на месте от ГСЧС привлечено 319 человек и 33 единицы техники. Также работали пиротехники, кинологи и психологи.

Напомним, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, они попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Позже стало известно о гибели 20 человек, из них три жертвы - дети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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