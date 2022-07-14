В четверг, 14 июля, число жертв вражеского ракетного удара по Виннице возросло до 21 человека.
В тяжелом состоянии находятся 34 пострадавших, говорится в Telegram-канале ГСЧС Украины.
По данным ведомства, после вражеской атаки за медпомощью обратился 91 человек, 52 человека госпитализированы, в том числе четыре ребенка.
Кроме того, повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.
"Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует", - уточнили спасатели.
Отмечается, что на месте от ГСЧС привлечено 319 человек и 33 единицы техники. Также работали пиротехники, кинологи и психологи.
Напомним, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, они попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.
Позже стало известно о гибели 20 человек, из них три жертвы - дети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших выросло вдвое
- Тактику не придумал Путин: Ким рассказал, как россияне "прокололись" в Украине
- При обстреле Винницы погиб участник команды певицы ROXOLANA (видео)