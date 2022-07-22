В Харькове двое из раненых в результате вчерашнего обстрела людей остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 3 - в тяжелом.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, минувшей ночью оккупанты обстреляли с. Рогань в Харьковском районе, в результате чего было повреждено здание, которое не эксплуатируется, и произошел пожар. Предварительно никто не пострадал.
"За прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Салтовский и Киевский районы г. Харьков. В результате обстрела погибли 3 человека. 2 человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 3 человек врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их жизни угрозы нет", - рассказал Синегубов.
Также российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Чугуевского района, в результате чего повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вспыхнули пожары.
"На линии соприкосновения ситуация контролируемая... Наши защитники надежно держат свои позиции и наносят врагу постоянные потери", - добавил глава ОВА.
Как сообщал УНИАН, 21 июля оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта в Киевском районе Харькова. По последним данным, число погибших в результате вражеского обстрела 21 июля возросло до четырех, ранены 25 человек.
Кроме того, из артиллерии был обстрелян Салтовский район Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали трое мирных жителей.
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