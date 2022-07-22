Количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова 21 июля возросло до четырех, ранены 25 человек.

Количество погибших в результате вчерашнего удара оккупантов по Харькову возросло до четырех.

Об этом говорится в сообщении Харьковского горсовета в Telegram.

Как сообщается, количество раненых увеличилось до 25.

"21 июля после обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 июля около 09:30 оккупанты нанесли удары по жилым районам Харькова. Ранее сообщалось о 23 раненых и трех погибших.

"То, что мы наблюдаем последние два дня - российские агрессоры бьют своими снарядами в скопище людей. Вчера на остановке общественного транспорта, сегодня. При чем во время, когда люди едут на работу. Эти удары совершают "Ураганами", есть кассетные снаряды, которые не разорвались. То есть, это делается умышленно, целенаправленно, чтобы не дать людям полноценно жить. Таким образом российские агрессоры пытаются запугать харьковчан, город Харьков, но это им не удастся", - прокомментировал обстрелы городской голова Харькова Игорь Терехов.

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