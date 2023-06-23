Эксперты обращают внимание на то, что все ключевые "морские" иски "странным образом" попадают к одному и тому же судье.

Эксперты морской отрасли и участники рынка морских перевозок поддерживают реформу процедуры подтверждения квалификации моряков, предусмотренную постановлением Кабмина №1499, цель которой - преодолеть коррупционные схемы и сделать процесс дипломирования максимально прозрачным. Также они осуждают попытки отменить эту реформу из-за сомнительных судебных процессов.

Об этом эксперты рассказали, комментируя определение бывшего "судьи Майдана" Андрея Балаклицкого, которым он приостановил ряд полномочий администрации судоходства и фактически заблокировал процедуру дипломирования моряков.

"Система, которая существовала, начиная с 2014 года, была просто кошмарной! Чиновники загнали эту отрасль в коррупцию, реестр вообще отдали в частные руки, оттеснив государство. И начали моряков "доить" на десятки тысяч долларов. Эту систему нужно ломать! И сегодняшняя команда администрации судоходства сломала эту конструкцию", - говорит соучредитель и директор Группы компаний RISOIL S.A, председатель правления Общественного союза "Ассоциация морских агентств Украины" (АМАУ) Шота Хаджишвили.

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Активист общественной организации "Украинское объединение моряков" (Ukrainian Seafarers Union, USU) Олег Новак вспоминает, как долго и тяжело длилась борьба с коррупционными схемами в сфере дипломирования моряков.

"Два года назад пришлось ехать в Киев на митинг, организованный USU, под американскую амбассаду и суд в поддержку заблокированного приказа 201 О подтверждении по стажу, которому коррумпированные чиновники и судьи не дали проработать и нескольких дней, – вспоминает он. - В то время мы только мечтали о чем-то вроде постановления КМУ №1499. А сейчас это уже реальность. Поэтому все эти усилия были не зря".

Исполнительный директор ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков констатирует, что постановление № 1499 устранило большинство схем в дипломировании моряков. "Очень хорошая реформа, которая помогает морякам дипломироваться без взяток. Но сейчас они пытаются откатить все назад", - говорит он.

Эксперт вспоминает, с какими трудностями сталкивались моряки во время действия старой системы дипломирования – которую, собственно, и пытаются вернуть истцы в суд.

"Комиссия подтверждала стаж кое-как. Находили любые формальные поводы, чтобы зарубить. То печать не той стороной, то штамп, то заполнение формы ручкой не того цвета. Все делалось для того, чтобы моряку легче было решить заплатить взятку, чем что-то доказывать", - рассказывает Михаил Серебряков.

И обращает внимание на то, что все ключевые "морские" иски "странным образом" попадают к одному и тому же судье. "На заведомо неправомерные судебные решения, которые возвращают моряков в коррупционную кабалу, должен реагировать, как минимум, Высший совет правосудия. Дополнительным вектором действий должны стать активная общественность и уставшее от поборов сообщество моряков. Когда постановление №1499 будет выполнено полностью, Украина сможет, наконец, продемонстрировать миру дипломирование без взяток, а это - миллиардные поступления для 150 тысяч украинских моряков, их семей, экономики и бюджета", - подчеркивает он.

Также Михаил Серебряков не согласен с утверждением, что из-за реформы системы дипломирования Украину могут исключить из Международной морской ассоциации. "Наоборот, это может произойти благодаря их стараниям вернуть старую суперкоррумпированную систему!", - подчеркивает он.

Одним из активных истцов по делу против реформы выступает член правления Ассоциации морских капитанов Одессы Олег Пастернак. Впрочем, источник в Ассоциации капитанов портов рассказывает, что Пастернак не согласовал свою позицию с профильными ассоциациями.

"Пастернак высказывал свое личное мнение. Он не ссылается на конкретные пункты Конвенции ПДНВ (Международная конвенция о подготовке и дипломировании и несении вахты 1978 года. Пастернак имеет личный интерес, ведь является членом комиссии по вопросам дипломирования", - отмечает источник.

Новая прозрачная процедура дипломирования моряков заработала 15 февраля 2023 года, когда было выдано первое после начала реформы подтверждение профессиональной компетенции моряка. Через несколько месяцев реформирования была организована работа комиссии в Киеве и Одессе. Моряки получили более 2000 квалификационных документов.

"Сегодня мы находимся на финальной стадии перед запуском продукта электронных услуг по дипломированию. Это позволит морякам, находящимся за границей, получать услуги дистанционно и законным способом средствами портала Дия", - говорит глава администрации судоходства Евгений Игнатенко.

Но этот процесс сегодня фактически остановлен решением судьи Балаклицкого.

Напомним, что Андрей Балаклицкий – один из так называемых "судей Майдана" - своим определением уже приостановил ряд полномочий администрации судоходства, определенных постановлением Кабмина №1499, и фактически заблокировал процедуру дипломирования украинских моряков. Администрация судоходства обжалует его определение в судебном порядке.