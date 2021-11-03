Возглавляет группу, вероятно, гражданин Молдовы.

Пользователи сети обратили внимание на присутствующую на митинге противников вакцинации в Киеве символику организации, которая в Telegram продвигает российскую вакцину.

Об этом в Facebook сообщила пользовательница Дана Юрович.

На одном из плакатов участницы протеста под надписью "Скажи "Нет" обязательной вакцинации" был QR-код новостного Telegram-канала "Terra Freedom".

Руководит сообществом гражданин Молдовы Вячеслав Валько, который называет себя независимым общественным активистом.

На своем Youtube-канале и в Telegram его организация публикует многочисленные фейковые новости об "эффективности" "Спутник-V".

В 2021 году Валько баллотировался на парламентских выборах в Молдове.

В 2014-м был членом партии "Выбор Молдовы – Таможенный Союз", агитируя за добрососедские отношения с Россией. Был участником форумов оккупированного Россией Приднестровья.

Как писал УНИАН, на митинге противников вакцинации, 3 ноября, в Киеве одна из участниц оскандалилась громким заявлением о деньгах от россиян и возразила вооруженную агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Россия поощряет антивакцинаторские движения в Украине

29 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине разоблачили российскую сеть, которая занималась антивакцинаторской деятельностью. Эта же самая сеть на территории РФ рассказывает о необходимости вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставская