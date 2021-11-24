Участники акции требуют освобождения активиста Остапа Стахива.

Участники митинга против обязательной вакцинации от коронавируса прошли шествием от здания Верховной Рады до главного офиса Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в шествии принимают участие около тысячи человек. Они прошли по маршруту: ул. Грушевського, ул. Хрещатик, ул. Владимирская, где расположено здание главного офиса СБУ.

По дороге участники акции выкрикивали: "Свободу Остапу Стахиву!". Движение по улицам Крещатик и Грушевского частично перекрыто: участники шествия заняли две крайние правые полосы этих улиц. На встречных полосах движение осуществляется.

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Примечательно, что участники шествия держат государственные флаги Украины в перевернутом виде.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, под Верховной Радой собралось несколько сотен противников обязательной вакцинации от коронавируса. Они требовали освобождения львовского активиста Остапа Стахива, которого обвиняют в покушении на свержение конституционного строя в Украине. Также участники акции выступали против обязательной вакцинации представителей определенных профессий.

В правительственном квартале было много правоохранителей. Полицейские и нацгвардейцы дежурили на всех прилегающих к ул. Грушевского улицах в правительственном квартале.

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Автор: Дмитрий Хилюк