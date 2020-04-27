Офис генпрокурора "слил" дело Гандзюк - адвокат

По словам Евгении Закревской, есть еще три месяца следствия, когда можно собирать доказательства, проводить негласные следственные (розыскные) действия.

Офис генерального прокурора "слил" дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook заявила адвокат потерпевших по этому делу Евгения Закревская.

По ее словам, "то есть сделают именно то, что требует от прокуратуры уже длительное время защита Мангера. Наконец к ним прислушались".

Как отметила Закревская, не завершены следственные действия, "даже те, по которым были удовлетворены ходатайства потерпевших".

Она отметила, что конечный заказчик преступления, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер "так и не отстранен от должности, а помощник-консультант депутата этого облсовета Алексей Левин и бывший помощник народного депутата от «БПП» Игорь Павловский" так и не дают показания".

По словам Закревской, "осталось еще три месяца следствия, когда можно собирать доказательства, проводить НСРД (негласные следственные (розыскные) действия - УНИАН). Такого явного слива даже я не ожидала".

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Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина до 2 апреля.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

Сегодня, 27 апреля, в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера.