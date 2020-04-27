Офис генпрокурора "слил" дело Гандзюк - адвокат
Офис генерального прокурора "слил" дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом на своей странице в Facebook заявила адвокат потерпевших по этому делу Евгения Закревская.
По ее словам, "то есть сделают именно то, что требует от прокуратуры уже длительное время защита Мангера. Наконец к ним прислушались".
Как отметила Закревская, не завершены следственные действия, "даже те, по которым были удовлетворены ходатайства потерпевших".
Она отметила, что конечный заказчик преступления, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер "так и не отстранен от должности, а помощник-консультант депутата этого облсовета Алексей Левин и бывший помощник народного депутата от «БПП» Игорь Павловский" так и не дают показания".
По словам Закревской, "осталось еще три месяца следствия, когда можно собирать доказательства, проводить НСРД (негласные следственные (розыскные) действия - УНИАН). Такого явного слива даже я не ожидала".
Читайте такжеСБУ закончила расследование дела Гандзюк и назвала заказчиков ее убийства
Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.
6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.
Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.
Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.
В январе 2020 года в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина до 2 апреля.
25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.
Сегодня, 27 апреля, в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера.