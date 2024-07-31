Адвокат заявил, что убийцы себя так не ведут.

Адвокат Игорь Сулима не исключает, что подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко могут освободить из-под стражи. Об этом Сулима, который представляет интересы подозреваемого, сказал в блиц-интервью Украинским новостям.

"Не исключаю абсолютно (что Зинченко в будущем могут освободить из-под стражи). Прямых доказательств участия его в этом убийстве нет вообще. Если он скажет, что он этого не делал, то я не знаю, какие усилия должно приложить следствие, чтобы доказать, что именно он стрелял", - сказал юрист.

Сулима также говорит, что ответ подозреваемого "Время покажет" на вопрос, почему он убил, не следует воспринимать как подтверждение своего участия в преступлении.

Видео дня

"Он сказал это, потому что уверен в том, что этого не делал. Ребенку 18 лет и так уверенно себя вести? Я понимаю, что очень много домыслов, что он вроде бы тренированный и его тренировали. Бред чистой воды. Юноша 18 лет, тренируется, извините, после убийства ходит по Львову 2 дня, зная, что его будут искать и что он в розыске? Если бы он это сделал, то он не сидел бы во Львове просто напросто", - прокомментировал адвокат.

Сулима подчеркнул, что является адвокатом по делам о двойных убийствах и может сказать, что такие люди после совершения преступлений скрываются, маскируются, незаметно передвигаются и так далее.

"В данном случае, человек еще 2 дня ходит по Львову, покупает билет, чтобы добраться домой, хотя мог добраться автостопом или через "Блаблакар", но он этого не делает. Он идет под камеры в зал и покупает билет на поезд, будучи уже в розыске и спокойно едет домой. Уже по приезду он купил абонемент в спортзал и никаких изменений родные в его поведении не заметили", - говорит адвокат.

Убийство Ирины Фарион - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 июля стало известно о покушении на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион во Львове. Сообщалось, что Фарион выстрелили в голову возле дома, в котором она жила. Ее госпитализировали, но в ближайшие часы она умерла в больнице.

25 июля правоохранители сообщили, что задержали в Днепре 18-летнего юношу, который может быть причастен к убийству языковеда. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Галицкий суд Львова избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права внесения залога. Сам Вячеслав Зинченко не признает себя причастным к убийству.

Вас также могут заинтересовать новости: