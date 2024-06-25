Родные во время прощания вспоминали с теплом о погибшей девочке.

На Днепропетровщине в городе Павлоград попрощались с погибшей в Германии 9-летней Валерией Гудзенко. Почти сотня людей принесли цветы, свечи и мягкие игрушки. Об этом сообщает "Суспільне".

Известно, что девочка исчезла 3 июня в городе Дебельн, только через 8 дней (11 июня) ее тело обнаружили в лесу в 4 километрах от дома.

По словам отца погибшей Романа, дочь всегда хотела стать врачом, чтобы помогать людям.

"Она была настолько жизнерадостная, во всем. У нее не было плохих дней. Дождь, снег, это было по кайфу. Я до сих пор в это не верю... Я понимаю, что это так, но не верю", - отметил мужчина.

Роман рассказал, что Лера хотела вернуться домой, поэтому он решил похоронить ее в родном городе.

Бабушка девочки Жанна Гудзенко отметила, что не видела внучку более 2 лет, последний раз она говорила с ней по видеосвязи за день до исчезновения.

"Она собиралась домой на каникулы, так радовалась. Говорила: "Я приеду, я приеду". Я иду с телефоном по двору, говорю: "Лерочка, Лера, черешня, клубника спеют!", - добавила женщина.

По словам бабушки, Валерия с малого возраста занималась спортом, танцами, любила рисовать и петь.

"Это был настолько светлый ребенок, у нее было очень большое количество друзей. Она приходила почти первая в школу и не хотела идти домой... Это настолько больно, что просто нельзя пережить", - поделилась классная руководительница девочки Ольга Зеленская.

Убийство 9-летней Валерии Гудзенко - что известно

Как писал УНИАН, в Германии 3 июня пропала 9-летняя беженка из Украины Валерия Гудзенко. Тогда полиция земли Саксонии сообщила, что к поискам привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет.

Позже журналисты, ссылаясь на слова одноклассника девочки, сообщали, что он видел Валерию перед школой в день ее исчезновения около 9:20. Скорее всего, она кого-то ждала.

11 июня Валерию нашли мертвой в лесу недалеко от Дебельна (Саксония). В полиции сообщили, что Валерия стала жертвой преступления, и расследование убийства продолжается.

Также появилась информация о подозреваемом в убийстве девочки. По словам журналистов Bild, основной подозреваемый - уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии.

"С тех пор Андрей покинул Германию. Последний раз его видели в чешском городе Млада-Болеслав, в 200 км от Дебельна. Он был за рулем кабриолета Peugeot 206 CC. Чешская полиция подтвердила, что присоединилась к расследованию убийства по запросу немецких коллег", - сообщило издание.

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