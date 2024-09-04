Украинский военнослужающий в 2022 году получил серьезное ранение головы и с тех пор он научился заново разговаривать и улыбаться.

Два года отец Виталия Шумея находится возле сына, никогда его не покидая после того, как тот получил серьезное ранение в голову на фронте. За это время, проходя множество медучреждений и реабилитационных центров, 36-летний командир зенитно-ракетного подразделения научился заново улыбаться, произносить некоторые слова и даже двигаться.

Как сообщает Associated Press, врачи сомневались в прогрессе. Однако, благодаря дорогостоящему лечению, которое было оплачено, в частности, футбольным клубом "Шахтер", состояние здоровья Шумея начало улучшаться.

"Мы уже начали делать успехи, осталось только, чтобы его ноги заработали. Скоро мы будем ходить, и будем ходить в тренажерный зал каждый день", - заявил отец военного, 65-летний Сергей Шумей. Они находятся в реабилитационном центре в Модричах, на западе Украины. В их комнате две кровати — для раненого бойца и его отца.

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Состояние Виталия после того, как снаряд попал в его укрытие, было критическим. По данным AP, сильно пострадала голова и мозг. 36-летний украинец мог только моргать и глотать, он был прикован к постели. Вскоре ему в Барселоне сделали операцию на мозге, ему создали пластины для реконструкции черепа.

После этого раненый военный с отцом вернулись в Украину, так как Виталий сильно переживал из-за незнакомого, иностранного языка. Когда они вернулись "домой", состояние раненого мужчины улучшилось. 36-летний военный начал смеяться и даже разговаривать.

"Я был безмерно доволен. Хотя это была маленькая победа, но все же наша. Я шел с высоко поднятой головой, гордясь тем, как далеко мы зашли, - рассказал его отец.

Сначала это были простые ответы — "да" или "нет". Постепенно словарный запас увеличивался. Вскоре Виталий смог описывать цвета, а потом и озвучивать имена родственников.

Светлана Кононеко — эрготерапевт — постоянно взаимодействует с Виталием на протяжении двух лет, помогая ему улучшить повседневное функционирование.

Она отмечает, что в последнее время фиксируется значительный прогресс в его развитии после ранения. Полтора месяца назад ему удалили трахеостому, поэтому его отец смог нормально поспать за последние два года ухода за собственным ребенком.

"Я уйду от него только тогда, когда увижу, что он на ногах. Тогда он сможет начать жить своей жизнью", - добавляет Шумей-старший.

Следующий этап реабилитации предусматривает то, что Виталий сможет встать на ноги и начать ходить. Однако специалисты не торопятся делать прогнозы, когда этот процесс может начаться.

Ракетные атаки России по Украине

4 сентября 2024 года оккупанты совершили очередное преступление против обычных украинских граждан. Россияне нанесли ракетный удар по Львову, в ходе которого были повреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома в центре города.

Погибло 7 человек, среди которых трое детей. В частности, известно о том, что россияне убили мать и трех ее дочерей. Муж и отец семейства единственный остался в живых.

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